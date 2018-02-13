Совфед утвердил отставку Клинцевича с поста первого зампреда комитета по обороне

14:07 | 14.02.2018

Совет Федерации на пленарном заседании в среду проголосовал за освобождение от должности первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Франца Клинцевича, передает «Интерфакс». Перед этим сенатор написал заявление об уходе со своего поста, в котором просит освободить его «по собственному желанию». Он останется рядовым членом комитета.