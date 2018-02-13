Эксперты назвали лучшие и худшие для жизни регионы России

14:03 | 14.02.2018

Эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» определили лучшие и худшие регионы России по качеству жизни. В основу исследования лег анализ целого ряда параметров: учитывались уровень доходов населения, безопасность проживания, здоровье и уровень образования населения, обеспеченность региона объектами социальной инфраструктуры, степень развития малого бизнеса и пр., всего 72 показателя.



Первые позиции достались Москве, Санкт-Петербургу и Московской области, сводный рейтинговый балл у каждого из которых превышает значение 70 (возможный минимум — 1, возможный максимум — 100). За ними следуют Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Калининградская область. Замкнули список Ингушетия и Тува, разместившиеся на 84-м и 85-м местах соответственно.