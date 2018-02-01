Генпрокуратура России выявила нарушения в казначействе Дагестана

16:47 | 13.02.2018

Уголовное дело о халатности чиновников республиканского казначейства возбуждено в Дагестане по факту покупки по завышенным ценам квартир для владельцев ветхого жилья, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).



«Противоправными действиями должностных лиц Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен ущерб в размере около 250 миллионов рублей», – рассказал РИА «Дагестан» старший помощник руководителя следственного управления Расул Темирбеков.



Как напоминает РИА «Новости», в северокавказской республике, одном из самых бедных российских регионов, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в Дагестане за коррупцию задержали верхушку правительства — уже бывших премьер-министра, двух его замов и министра образования.