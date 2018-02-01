Песков рассказал, что Путин простудился

16:42 | 13.02.2018

Путин продолжает работать, несмотря на простуду, рассказал его пресс-секретарь Песков. Серьезных заболеваний у главы государства нет, передает РБК.



Песков рассказал, что на сегодня у Путина запланировано несколько встреч и международный телефонный разговор. Также должно было состояться совещание по микроэлектронике, но его перенесли, поскольку потребовалось доработать некоторые материалы.



Песков также добавил, что в среду глава государства не поедет на ВДНХ, где проходит форум «Наставник», назвав это «объяснимым» решением.