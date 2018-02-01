В январе россияне стали меньше тратить в магазинах

16:18 | 13.02.2018

Средний чек россиян в магазинах в январе сократился на 10 % и составил 527 руб. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир», передает gazeta.ru. В декабре же прошлого года он был на 59 рублей больше. «Относительно же января прошлого года нынешний средний чек тоже немного «похудел» — почти на процент», — говорится в исследовании.



Таким образом, утверждают авторы исследования, нынешний средний чек уступил аналогичным значениям 2015–2017 годов, хотя и оказался выше показателей 2013 и 2014 годов, сообщает rg.ru.