В Исландии может возникнуть дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют

15:57 | 13.02.2018

Представитель энергетической компании HS Orka Иоганн Снорри Сигурбергссон заявил, что в Исландии наблюдается экспоненциальный рост потребления электричества из-за майнинга криптовалют, в частности биткоина. По его словам, это может привести к дефициту электроэнергии в стране, передает russian.rt.com.



По его прогнозу, в этом году потребление электроэнергии центрами майнинга биткоинов удвоится и составит около 100 МВт, пишет Japan Times. Это больше, чем потребляет все население острова, которое составляет всего около 340 тысяч человек.



Сигурбергссон отметил, что ему до сих пор звонят потенциальные инвесторы и спада интереса не предвидится. «Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии», — цитирует Сигурбергссона «Интерфакс».