Администрация Трампа планирует потратить $6,3 млрд на «сдерживание России в Европе»

15:39 | 13.02.2018

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает увеличить расходы на программу сдерживания России в Европе до $6,3 млрд, говорится в проекте бюджета на 2019 финансовый год. Это на $1,7 млрд больше показателя, заложенного в бюджете текущего года, передает russian.rt.com.



Эта программа нацелена в том числе на сдерживание России в регионе путем усиления присутствия там американских военных. «Европейская инициатива сдерживания» также предусматривает подготовку союзников по НАТО, в частности в Восточной Европе. Благодаря программе будет усовершенствовано военное оборудование в Европе, в ее рамках на обеспечение защиты территориальной целостности Украины будет выделено $250 млн.