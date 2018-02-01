Михаил Саакашвили попросил у Ангелы Меркель помощи в борьбе с Петром Порошенко

15:23 | 13.02.2018

Бывший президент Грузии и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили, депортированный с Украины в Польшу, попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействие в борьбе с украинским президентом Петром Порошенко, передает iz.ru. По его словам, если Меркель и ЕС не предпримут каких-либо шагов, то Украине грозит катастрофа.



«Если Евросоюз, и в частности Ангела Меркель, ничего не сделает, то Украина придёт к краху. Порошенко разрушает эту страну и хочет убрать меня, так как я осуждаю коррупцию», — заявил Михаил Саакашвили.



12 февраля Саакашвили задержали в Киеве. Позднее он был выдворен с территории Украины в Польшу.