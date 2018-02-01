15:16 | 13.02.2018

Политик Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор после требования ведомства удалить с сайта navalny.com публикации о расследовании про миллиардера Олега Дерипаску и вице-премьера Сергея Приходько. Об этом сообщает газета «Ведомости».



В исковом заявлении говорится, что материал о Дерипаске и главе аппарата правительства Приходько имел целью «раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица» правительства, а постановление Пленума Верховного суда позволяет распространять информацию без согласия гражданина при наличии публичного интереса, передает РБК.



Навальный подчеркивает, что тема расследования представляет интерес для общества, что подтверждается количеством публикаций в СМИ и количеством просмотров сюжета на YouTube (3,8 млн раз на момент подачи иска), отмечает DP.ru.