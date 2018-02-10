Франц Клинцевич покинет пост первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне

17:29 | 12.02.2018

Франц Клинцевич принял решение уйти с поста первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, он станет рядовым сенатором. Вакантное место займет сенатор от Карелии Александр Ракитин, занимавший до сентября 2017 года должность руководителя УФСБ России по Западному военному округу, передает iz.ru.



Решение об отставке Клинцевича было принято в пятницу, 9 февраля, на встрече председателя Совфеда Валентины Матвиенко с главой комитета Виктором Бондаревым, рассказали РБК два источника в аппарате верхней палаты.