По данным СМИ, российский актёр Дмитрий Соловьёв скончался в возрасте 43 лет

17:19 | 12.02.2018

Российский актёр Дмитрий Соловьёв, сын режиссёра Сергея Соловьёва, скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщает ФАН. Как отмечается, эту информацию подтвердила актриса Татьяна Друбич.



По данным life.ru, Дмитрий Соловьёв поступил в больницу ещё 7 января с деструктивным заболеванием поджелудочной железы. Актер известен по ролям в фильмах своего отца. Он снялся в «Нежном возрасте», «Анне Карениной» и «Доме под звёздным небом».