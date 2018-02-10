Голливудский актёр Роберт Де Ниро заявил, что США страдают «временным безумием»

17:13 | 12.02.2018

Голливудский актёр Роберт Де Ниро заявил, что Соединённые Штаты страдают «временным безумием». Об этом он заявил, выступая в Дубае на конференции по вопросу изменений климата.



«Я говорю о своей стране, Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы говорить, что мы являемся «отсталой» страной, поэтому давайте просто скажем, что мы страдаем от случая временного безумия», — сказал Де Ниро, передает агентство Associated Press.



Отмечается, что Роберт де Ниро известен как критик политики президента Дональда Трампа.