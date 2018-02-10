Песков назвал беспочвенными обвинения Родченкова в отношении РФ

16:41 | 12.02.2018

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что обвинения бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора WADA Григория Родченкова в отношении России являются беспочвенными.



«Нельзя воспринимать эти заявления серьезно», — заявил Песков. «Невооруженным глазом видно, что это человек, страдающий психологическими и, может быть, психическими заболеваниями», — пояснил он.



Ранее в интервью CBS News Родченков сказал, что опасается за свою жизнь, потому что в Кремле, по его мнению, «хотят, чтобы он замолчал». Люди, которые встают поперек пути Путина, «часто умирают при таинственных обстоятельствах, даже на территории США», отмечал информатор WADA. Для того, чтобы обезопасить себя во время интервью, он, как уточнил позже телеканал, даже попросил журналистов «замаскировать» его внешность, передает РБК.