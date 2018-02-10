45 % россиян пользуются соцсетями ежедневно

16:37 | 12.02.2018

Больше 50 % граждан РФ имеют аккаунты в социальных сетях, 45 % респондентов старше 18 лет используют их ежедневно, а 62 % — хотя бы раз в неделю. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ, передает iz.ru.



Полностью исключены из социальных медиа около трети опрошенных. 20 процентов из-за того, что не имеют доступа в интернет, ещё 10 процентов не имеют ни одного аккаунта. Самыми популярными соцсетями являются «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм», отмечает «Эхо Москвы».