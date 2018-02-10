В московской гостинице «Космос» произошел пожар

16:29 | 12.02.2018

Московские спасатели эвакуировали из гостиницы «Космос», в которой произошел пожар, 230 человек. В настоящее время пожар ликвидирован, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице. Локализация возгорания была произведена на 15-м этаже на площади 25 квадратных метров.