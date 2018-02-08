Путин обсудил с главой Франции Макроном ситуацию в Сирии и на Украине

16:49 | 9.02.2018

Путин провел телефонный разговор с главой Франции Макроном, в ходе которого они обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также визит французского лидера в мае.



«Обстоятельно рассмотрены перспективы политического урегулирования кризиса в Сирии... Обсуждалась также ситуация на Украине с акцентом на необходимость полной реализации «Минского комплекса мер» как основы мирного разрешения внутриукраинского конфликта», — говорится в сообщении на сайте Кремля.



Кроме того, речь шла о подготовке запланированного на май визита Макрона в Москву и его участии в Петербургском международном экономическом форуме.