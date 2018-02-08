На 62-м году жизни скончался актер из фильма «Табор уходит в небо» Дмитрий Бузылёв

16:38 | 9.02.2018

Актёр театра и кино, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылёв умер 7 февраля на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Артист скончался после продолжительной болезни. Его похоронят на Пыхтинском кладбище в воскресенье, 11 февраля.



Дмитрий Бузылёв известен по ролям в фильмах «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Сибириада».