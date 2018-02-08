Песков не стал комментировать «расследование» Навального о Дерипаске

16:34 | 9.02.2018

Пресс-секретарь Путина Песков не стал комментировать публикацию Навальным ролика о якобы совместном отдыхе бизнесмена Дерипаски и вице-премьера - главы аппарата правительства РФ Приходько. «Нет, не мог бы. И не хотел бы этого делать», — ответил Песков на просьбу прокомментировать расследование, передает РИА «Новости».



Ранее представитель Дерипаски заявил, что тот намерен подать в суд из-за «расследования» Навального.



Как напоминает РБК, 8 февраля Навальный опубликовал расследование, в котором заявил, что на яхту Elden, принадлежащую Дерипаске, приезжал вице-премьер и руководитель аппарата правительства Приходько. Оппозиционер опирается на фотографии и видео, опубликованные в Instagram, девушки, называющей себя Настя Рыбка (как отмечает Навальный, она работает в «индустрии эскортных услуг»), а также на ее книгу «Дневник по соблазнению миллиардера».