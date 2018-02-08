Американский телеканал показал Григория Родченкова после пластической операции

16:10 | 9.02.2018

Американский канал CBS анонсировал программу «60 минут», в которой появится главный информатор ВАДА Григорий Родченков. Как отмечает СМИ, Родченков провел ряд изменений со своим лицом, сделав пластическую операцию, сбрив усы, покрасив волосы и подкорректировав губы. «Пластическая операция была сделана из соображений безопасности. Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой, и мы предприняли все необходимые шаги», — цитирует Родченкова CBS. «Кремль хочет, чтобы я замолчал», - говорит экс-глава Московской антидопинговой лаборатории. Полностью в эфир интервью с Родченковым выйдет 11 февраля.