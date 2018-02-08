Банк России снизил ключевую ставку до 7,5 % годовых

15:52 | 9.02.2018

Банк России понизил ключевую ставку до 7,5 % годовых, сообщается на сайте регулятора. «Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,50 % годовых», — заявил регулятор.



Уточняется также, что краткосрочные проинфляционные риски ослабли, в связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики. Усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков, а вероятность превышения годовой инфляцией 4 процентов в текущем году существенно снизилась, передает ren.tv.



Ключевая ставка — один из важнейших экономических инструментов управления кредитно-денежными отношениями в стране. По этой ставке ЦБ выдает коммерческим банкам краткосрочные займы и под такой же процент принимает у них депозиты, отмечает iz.ru.