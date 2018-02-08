Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин приговорен к 13 годам колонии

15:42 | 9.02.2018

Южно-Сахалинский городской суд в пятницу признал виновным бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина по уголовному делу о коррупционных преступлениях. Его приговорили к 13 годам заключения. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен госнаград, передает «Интерфакс».



Бывший заместитель Хорошавина Сергей Карепкин и экс-советник губернатора Андрей Икрамов также получили реальные сроки и денежные взыскания, тогда как бывший глава областного Минсельхоза Николай Борисов отделался штрафом. По словам судьи Елены Поликиной, все фигуранты действовали в составе организованной преступной группы, созданной для получения взяток от представителей бизнеса, отмечает russian.rt.com. По данным следствия, общая сумма взяток составила около 522 миллионов рублей.



У осужденных есть 10 дней на обжалование приговора. Их защитники намерены воспользоваться этим правом.