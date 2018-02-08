Глава Минфина заявил, что налоговая нагрузка для россиян не будет увеличиваться

15:37 | 9.02.2018

Налоговая нагрузка не будет увеличиваться в новом электоральном цикле. С таким заявлением во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил глава Минфина России Силуанов.



Он подчеркнул, что выработать предложения по налоговой нагрузке на ближайшие 6 лет предстоит вместе бизнесу и государству. В предыдущие годы базовые ставки не менялись, передает rg.ru.