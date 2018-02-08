Турецкие ВВС наносят массированные авиаудары по сирийскому Африну

15:31 | 9.02.2018

Турецкая авиация бомбит объекты на северо-западе Сирии. Авиаудары по террористам в Африне ВВС Турции наносили в течение всей минувшей ночи, сообщает 9 февраля «Анадолу».



По данным телеканала Al Mayadeen, интенсивной бомбардировке после полуночи подвергся район Ашрафия, среди мирного населения началась паника. В местные больницы поступают десятки раненых людей, число пострадавших продолжает увеличиваться.



Как отмечает «РИА Новости», в Африне находится более полумиллиона беженцев, в то время как до войны его население составляло 400 тысяч человек.