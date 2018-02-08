Премьер Чехии заявил о недопустимости выхода страны из состава Евросоюза

14:21 | 9.02.2018

Референдум о выходе Чехии из состава Евросоюза, так называемый Czexit по примеру Brexit, не пройдет, заявил журналистам в четверг вечером исполняющий обязанности премьера Чехии Андрей Бабиш, обсуждая вопрос о возможности такого всенародного референдума. «Референдум о Czexit не пройдет. Я с этим никогда не соглашусь», — цитирует его «РИА Новости».



Как отмечает life.ru, Бабиш уточнил, что он и президент Чехии Милош Земан сошлись в том, что страна была и остаётся надёжной составной частью ЕС и НАТО. К тому же может играть в Евросоюзе и более значительную роль.