ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Финансово-промышленный капитал»

14:16 | 9.02.2018

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Финансово-промышленный капитал», зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении ЦБ. Лицензия отозвана с 9 февраля. По величине активов на 1 декабря кредитная организация занимала 295-е место в банковской системе России.



Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка ФПК начнутся не позднее 22 февраля 2018 года, сообщило Агентство по страхованию вкладов.