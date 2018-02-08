На Останкинской телебашне включат ярко-красную подсветку в честь китайского Нового года

14:02 | 9.02.2018

В субботу, 10 февраля, на Останкинской телебашне включат ярко-красную подсветку, чтобы поздравить телебашню Гуанчжоу с наступающим китайским Новым годом. Кроме того, к поздравлению присоединятся еще 10 башен по всему миру.



Как напоминает rg.ru, в Китае Новый год считается главным событием в году - его встречают в красной одежде. В этом году праздник отмечается 16 февраля.