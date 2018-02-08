Корейцы будут угощать гостей Олимпиады в Пхенчхане блюдами из мяса собак

13:55 | 9.02.2018

Рестораны южнокорейского Пхёнчхана, в котором проходит зимняя Олимпиада, отказались убирать из меню блюда из мяса собак. Об этом сообщает Daily Mail. Из 12 заведений, в которых подают собачатину, только два согласились подчиниться правительству, пообещавшему им компенсацию материального ущерба.



«Это вопрос, который должно решить правительство. Мы надеемся, что это не повлияет на репутацию Игр и провинции, и будем поддерживать работу местных властей по мере необходимости. Кроме того, собачье мясо не будет подаваться в любом месте проведения Олимпиады», — в свою очередь заявили в оргкомитете Игр-2018.



Как отмечает iz.ru, ежегодно жители Южной Кореи съедают до 500 тыс. собак. Блюда из этого мяса считаются деликатесом. Также корейцы верят в его лечебные свойства.