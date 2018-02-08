Активистка движения Femen обнажилась перед Петром Порошенко на Венском балу

13:51 | 9.02.2018

Активистка движения Femen обнажилась перед президентом Украины Петром Порошенко во время его визита на бал в Вене. Об этом сообщает «Украинская правда». Акция протеста прошла в четверг, 8 февраля.



Женщина оголила грудь, на которой был черной краской нанесен обращенный к украинскому лидеру призыв на английском языке, с использованием нецензурного выражения, удалиться со светского мероприятия, передает РИА «Новости».