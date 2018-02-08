В Пхенчхане сегодня пройдет церемония открытия зимней Олимпиады — 2018

13:39 | 9.02.2018

В пятницу, 9 февраля, в Корее пройдет церемония открытия зимней Олимпиады — 2018. Мероприятие состоится сегодня на олимпийском стадионе Пхенчхана и начнется в 14:00 по Москве.



Как отмечает MK.ru, соревнования на Олимпиаде-2018 начались еще вчера, 8 февраля. За это время в борьбу успели вступить керлингисты, прыгуны с трамплина и фигуристы, которые открыли дисциплину командными соревнованиями.



Напомним, что российские спортсмены на Играх будут выступать под названием «Олимпийские спортсмены из России». Делегация российской команды также примет участие в церемонии в количестве 80 человек.