Собчак назвала молитвенный завтрак с Трампом «бесполезным и бессмысленным»

13:33 | 9.02.2018

Телеведущая Ксения Собчак посетила молитвенный завтрак с президентом США Дональдом Трампом. Комментируя свое участие в мероприятии, Собчак назвала его «абсолютно бесполезным и бессмысленным», сообщает Би-би-си.



«Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой. Там много государственных деятелей. Казалось бы, это хорошая площадка для общения. Но за счет того, что бесконечно идет поток официальных, ничего не значащих речей, никто не может между собой поговорить», — сказала Собчак журналистам.



Как отмечает «РИА Новости», Собчак в четверг завершила трехдневный визит в США, во вторник и среду она посетила Вашингтон, в четверг — Нью-Йорк, где она выступила в Колумбийском университете.