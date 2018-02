Миллиардер Джордж Сорос вложил полмиллиона долларов в отмену Brexit

16:28 | 8.02.2018

Миллиардер Джордж Сорос потратил 400 тысяч фунтов стерлингов (около 500 тысяч долларов) на кампанию по сохранению Великобритании в ЕС. Об этом пишет The Guardian. Таким образом трейдер выразил свою поддержку движению Best for Britain и его руководителям — бывшему министру лорду Маллох-Брауну и Джине Миллер. Последняя ранее подала на правительство в суд за инициацию Brexit.



Как напоминает life.ru, референдум о выходе Coединённого Королевства из состава Евросоюза прошёл на острове ещё в 2016 году. Сейчас в Брюсселе ведутся переговоры об условиях выхода страны из ЕС. Сам Брексит назначен на март 2019 года.