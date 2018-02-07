Компания Tesla зафиксировала убыток в размере $675,35 млн

16:18 | 8.02.2018

Американская компания Tesla Inc. по итогам четвертого квартала 2017 года зафиксировала убыток в размере $675,35 млн, следует из опубликованного отчета производителя электромобилей, передает РБК.



Несмотря на это, финансовые результаты Теsla оказались лучше прогнозов аналитиков. На котировках акций компании публикация отчетности практически не отразилась. Илон Маск признал, что компания столкнулась с трудностями при производстве аккумуляторных батарей, однако рассчитывает выйти на заявленную мощность в 5 тысяч автомобилей в неделю в II квартале 2018 года, сообщает «Эхо Москвы».