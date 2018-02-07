15:49 | 8.02.2018

Защита обжаловала приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Андрея Грохотова. По его словам, защита будет настаивать на полном оправдании бывшего губернатора. Защита полагает, что «суд не учел состояние здоровья Белых, положительные характеристики, к тому же вопрос вызывает сама квалификация».



Как напоминает iz.ru, суд 1 февраля приговорил Никиту Белых к 8 годам строгого режима по обвинению в получении взятки. Экс-губернатор свою вину не признал.