Первые истребители пятого поколения Су-57 появятся в армии в 2019 году

15:45 | 8.02.2018

Министерство обороны РФ купит 12 истребителей пятого поколения Су-57, первые два самолета из этой партии могут поступить в войска уже в 2019 году. Об этом сообщил 8 февраля замминистра обороны Борисов.



«Мы берем Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, первый этап государственных испытаний завершился», - рассказал Борисов на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, где собирают истребители.