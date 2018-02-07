В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен

15:41 | 8.02.2018

ЦИК зарегистрировал всех кандидатов на президентские выборы 2018 года, в избирательном бюллетене будет восемь кандидатов, сообщила глава Центризбиркома Памфилова на заседании комиссии в четверг, передает «Интерфакс».



Как отмечает iz.ru, имена кандидатов в бюллетене должны быть перечислены в алфавитном порядке. В итоге первым в списке должен стать кандидат от «Российского общенародного союза» Бабурин. Далее расположатся кандидат от КПРФ Грудинин, Жириновский (ЛДПР), Путин (самовыдвиженец), Собчак («Гражданская инициатива»). Последнюю тройку в списке сформируют Сурайкин («Коммунисты России»), Титов (Партия Роста) и Явлинский («Яблоко»).



Выборы президента России состоятся 18 марта.