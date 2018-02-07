Инспекторам ДПС запретили задерживать на дорогах пьяных судей

15:31 | 8.02.2018

В силу вступил новый приказ МВД, согласно которому инспекторы ДПС больше не могут отстранять от вождения пьяных судей, направлять их на медосвидетельствование и привлекать к ответственности за нарушения, передает iz.ru. Полицейским теперь позволено лишь рапортовать руководству о своих претензиях в адрес конкретного судьи.



По мнению авторов поправок, общение на дорогах с судьями как с рядовыми водителями создавало возможность давления на них.



Как отмечает РБК, тот же порядок действует в отношении совершивших нарушение сотрудников прокуратуры.