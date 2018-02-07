В Европе считают, что вероятность начала войны между РФ и странами Запада растет

13:28 | 8.02.2018

Вероятность начала войны между Россией и Европой растет. Об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованном на express.co.uk.



В документе под названием «До края и обратно?» говорится, что риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и роста напряжения вокруг военных учений, передает «РИА Новости». Также в документе говорится о ситуации на Украине, которая усложняет отношения Москвы и Запада.



Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности — один из важнейших неформальных форумов в мире, на котором обсуждаются вопросы безопасности и политические мировые проблемы.