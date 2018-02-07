Лидер демократов больше 8 часов выступала в палате представителей Конгресса США

13:22 | 8.02.2018

Лидер демократов в палате представителей, бывшая спикер Нэнси Пелоси поставила рекорд, выступая более 8 часов в конгрессе. Все это время она останавливалась лишь для того, чтобы попить воды. Тем самым женщина выразила свой протест против отказа республиканцев рассматривать вопрос о легализации нелегальных мигрантов в США, передает MK.ru.



Как уточняет телеканал Fox News, это было самое продолжительное выступление в палате представителей за всю ее историю, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1909 году, тогда демократ Чемп Кларк говорил с трибуны в течение 5 часов 15 минут.