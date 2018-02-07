Руководство Минобороны РФ простилось с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым

13:12 | 8.02.2018

Министр обороны России Сергей Шойгу и другие сотрудники ведомства в четверг, 8 февраля, простились с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым. Траурное мероприятие прошло на аэродроме Чкаловский в Подмосковье, после чего Ил-76 с телом Героя России вылетел в Воронеж, передает iz.ru. Руководство ведомства пообещало оказывать поддержку его жене и дочери.



Штурмовик Су-25 был сбит в сирийском Идлибе 3 февраля. Пилот майор Роман Филипов успел катапультироваться, однако оказался в окружении боевиков и погиб в бою, напоминает РБК.