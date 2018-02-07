12:56 | 8.02.2018

Минобороны в 2018 году получит 14 истребителей Су-30СМ и десять учебно-боевых Як-130, сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в ходе посещения Иркутского авиационного завода.



«В этом году объем производственной программы всего 24 самолета: 10 самолетов Як-130, 12 самолетов для ВКС и два для ВМФ — Су-30СМ», — цитирует Борисова агентство «РИА Новости».



По его словам, 17 самолетов уже находятся в цехе окончательной сборки.