Знаменитая поп-группа Spice Girls планирует воссоединиться и отправиться в мировое турне

12:54 | 8.02.2018

Британская поп-группа Spice Girls планирует воссоединиться и отправиться в мировое турне. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, близкие к коллективу.



Как отмечает iz.ru, бывший менеджер группы Саймон Фуллер вновь станет курировать концертную деятельность группы. Виктория Бекхэм, Джери Холлиуэлл, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Мелани Браун провели деловую встречу с Фуллером, на которой обсудили мировое турне девушек. Первой площадкой станет Великобритания, а после США. При этом несмотря на то, что группа воссоединилась, новых песен записывать они не будут.



Последний раз Spice Girls выступали вместе в 2012 году на закрытии летних Олимпийских игр в Лондоне.