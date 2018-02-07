На 71-м году жизни скончался один из основоположников современного интернета Джон Барлоу

12:49 | 8.02.2018

На 71-м году жизни скончался один из основоположников современного интернета, основатель Electronic Frontier Foundation Джон Перри Барлоу. Об этом сообщает пресс-служба организации.



В организации отметили: «Без преувеличения можно сказать, что основные сегменты интернета, которые мы все знаем и любим сегодня, существуют и развиваются благодаря видению и руководству Барлоу». «Он всегда считал интернет фундаментальным местом свободы, где каждый может найти себе единомышленника и общаться с людьми вне зависимости от того, где они находятся», — говорится в сообщении, передает РБК.



Как напоминает iz.ru, Джон Перри Барлоу в 1990 году совместно с Джоном Гилмором и Митчеллом Капором основал EFF с целью защиты прав и гражданских свобод пользователей интернета.