В РФ впервые освободили пожизненно осужденного заключенного

12:46 | 8.02.2018

Пожизненно осужденный 63-летний Анвар Масалимов вышел на свободу из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Это первый случай в РФ, когда преступник, осужденный пожизненно, выходит на свободу, передает «Московский комсомолец».



Как напоминает gazeta.ru, Масалимов совершил убийство в Томской области 17 августа 1991 года, за 15 лет до этого он уже был приговорен к тюремному заключению за другое убийство. Позже ему удалось добиться переквалификации дела на умышленное убийство без отягчающих обстоятельств, после чего из приговора были убраны указания на признание Масалимова особо опасным рецидивистом.



Как отмечает rg.ru, в колонии Масалимов говорил, что станет монахом, если освободится. Оказавшись на свободе, он отправился в храм Святителя Дмитрия Ростовского в Москве.