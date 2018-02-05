Недовольные ночной уборкой снега москвичи препятствовали работе коммунальщиков

16:20 | 6.02.2018

Сотрудники полиции проверяют информацию о препятствовании работе коммунальщиков по уборке снега в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в эфире радиостанции «Вести ФМ».



«В окна летят продукты питания, бросают яйца в этих работающих. Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать эту технику. У нас таких примеров достаточно много», — сообщил он.



На Москву 3–4 февраля обрушился рекордный снегопад. Количество снега, выпавшего за этот период, превысило месячную норму. На ликвидацию последствий, по словам Бирюкова, потребуется пять-шесть дней, напоминает РБК.