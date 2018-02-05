ЦБ РФ отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития

16:15 | 6.02.2018

Центробанк 6 февраля отозвал лицензию у Сибирского банка реконструкции и развития, занимавшего на начало 2018 г. 322-е место в банковской системе. Об этом говорится в сообщении регулятора. В настоящее время банк «фактически прекратил работу», поясняет ЦБ.



В ЦБ отметили, что финансовое положение кредитной организации резко ухудшилось в связи с «осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств», передает iz.ru.