В Кремле прокомментировали громкие аресты чиновников в Дагестане

16:05 | 6.02.2018

Задержания высокопоставленных чиновников в Дагестане некорректно увязывать с политическим кризисом в республике, указал пресс-секретарь Путина Песков. По его словам, такая же «системная работа» идет в других регионах, передает РБК.



В понедельник, 5 февраля, были задержаны врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов. Им уже предъявлены обвинения. Они подозреваются в хищении около 100 млн рублей бюджетных средств, отмечает iz.ru.