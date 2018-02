Шотландские ученые назвали главную причину развития рака

15:57 | 6.02.2018

Учёные Университета Данди в Шотландии опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences результаты своего исследования, связанного с причинами заболевания раком. Как оказалось, стареющая иммунная система играет в этом более значительную роль, чем считалось ранее, передает life.ru. Это объясняется тем, что со временем в ДНК накапливаются дефекты, которые могут привести к перерождению клетки. Считается, для развития рака необходимо пять или шесть мутаций. Кроме того, согласно выводам исследователей, мужчины значительно чаще женщин заболевают раком.



Основной причиной старения иммунной системы является дисфункция тимуса (вилочковой железы) — органа, в котором происходит созревание T-клеток. Каждые 16 лет тимус человека уменьшается в размере, что приводит к падению производства лимфоцитов, которые распознают опухолевые клетки и уничтожают их. Стимуляция активности вилочковой железы, по мнению ученых, станет эффективным способом для профилактики рака, сообщает lenta.ru.