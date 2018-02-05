В Китае провели испытания комплекса ПРО средней дальности

15:49 | 6.02.2018

Китай 5 февраля провел успешное испытание по перехвату ракет средней дальности наземного базирования. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает министерство обороны КНР. В сообщении говорится, что испытания прошли успешно, носили оборонительный характер и не были направлены против какой-либо страны.



Как отмечает life.ru, тип ракеты и системы перехвата военное ведомство не указало. Однако гонконгское издание South China Morning Post уверено, что китайская армия отрабатывала именно уничтожение баллистической ракеты на среднем участке полёта вне атмосферы. Газета связывает испытания ПРО с кризисом вокруг северокорейской ракетно-ядерной программы.