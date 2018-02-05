500 богатейших людей мира за день потеряли 114 млрд долларов

15:38 | 6.02.2018

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, на фоне резкого падения курсов ценных бумаг на фондовом рынке США 500 богатейших людей мира за день стали беднее на $114 млрд.



Сильнее всего пострадало состояние основателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, занимающего третье место в списке богатейших людей мира. Так, за сутки он потерял $5,1 млрд, а капитализация Wells Fargo & Co., крупным акционером которой является Berkshire Hathaway, снизилась на 9,2%, передает russian.rt.com. На втором месте расположился основатель Facebook Inc Марк Цукерберг, который потерял $3,6 млрд.



Как отмечает РБК, промышленный индекс Dow Jones в ходе торгов 5 февраля опустился почти на 1200 пунктов, продемонстрировав рекордное падение за день за всю историю. Согласно данным Нью-Йоркской фондовой биржи, к концу торговой сессии Dow Jones тогда составил 24 345,75 пункта. В процентном отношении этот индекс снизился на 4,6%, что также стало рекордным падением за день с августа 2011 года.