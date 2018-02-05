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Рубрика: Россия и мир


15:38 | 6.02.2018

500 богатейших людей мира за день потеряли 114 млрд долларов

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, на фоне резкого падения курсов ценных бумаг на фондовом рынке США 500 богатейших людей мира за день стали беднее на $114 млрд.

Сильнее всего пострадало состояние основателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, занимающего третье место в списке богатейших людей мира. Так, за сутки он потерял $5,1 млрд, а капитализация Wells Fargo & Co., крупным акционером которой является Berkshire Hathaway, снизилась на 9,2%, передает russian.rt.com. На втором месте расположился основатель Facebook Inc Марк Цукерберг, который потерял $3,6 млрд.

Как отмечает РБК, промышленный индекс Dow Jones в ходе торгов 5 февраля опустился почти на 1200 пунктов, продемонстрировав рекордное падение за день за всю историю. Согласно данным Нью-Йоркской фондовой биржи, к концу торговой сессии Dow Jones тогда составил 24 345,75 пункта. В процентном отношении этот индекс снизился на 4,6%, что также стало рекордным падением за день с августа 2011 года.

© «Вечерние Ведомости»



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