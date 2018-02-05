На пост премьера Дагестана выдвинут министр экономики Татарстана Артем Здунов

15:34 | 6.02.2018

Руководитель Дагестана Владимир Васильев предложил назначить премьер-министром республики министра экономики Татарстана Артема Здунова.



«Кандидатура министра экономики Татарстана на пост премьера будет рассмотрена депутатами Народного собрания Дагестана завтра, 7 февраля, на сессии парламента», - сообщил агентству «Интерфакс» представитель регионального парламента.



Накануне бывший врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, два его зама Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов были задержаны по делу о хищении в особо крупном размере. Позже Васильев своим указом отправил в отставку правительство республики и назначил Анатолия Карибова на пост врио председателя правительства региона.